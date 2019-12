Zürich (awp) - Die Basler Kantonalbank begibt in Eigenregie eine Anleihe zu folgenden Konditionen: Betrag: 100 Mio Fr. Zinssatz: 0,05% Emissionspreis: 100,279% Laufzeit: 14 Jahre, bis 19.12.2033 Liberierung: 19.12.2019 Yield to Mat.: 0,03% Swapspread: +8 BP Valor: 46'123'903 (7) Rating: AAA (SP) Kotierung: SIX, ab 18. ...

