Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In der Metall- und Elektro-Industrie ist die Kurzarbeit im Jahresverlauf deutlich angestiegen: Lag die angezeigte Kurzarbeit im Januar 2019 noch bei 7.300 Beschäftigten, sind es aktuell (November 2019) mit 34.000 Beschäftigten fast fünfmal so viel, so Gesamtmetall in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...