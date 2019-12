Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission hat heute (Donnerstag) europaweit 75 vielversprechende Start-ups und kleine und mittlere Unternehmen (KMU), darunter sieben aus Deutschland, in der bisher größten Finanzierungsrunde des KMU-Pilots des Europäischen Innovationsrates ausgewählt, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...