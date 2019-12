Krefeld (ots) - Seit dem 7. November läuft der Spenden-Marathon für Tiere, die größte Futter-Spendenaktion für Straßen- und Tierheimtiere des Jahres. Zweieinhalb Wochen vor Ende der Spendenaktion ist die Hälfte des angestrebten Ziels geschafft: Rund 500.000 kg Futter sind bereits zusammengekommen. Noch bis zum 23. Dezember können Tierfreund*innen unter www.spendenmarathon-tiere.de mithelfen, damit das große Ziel erreicht wird: eine Million Kilogramm Futter.Eine Million Kilogramm Futter, damit heimatlose Katzen und Hunde im Winter nicht hungern. Das ist das Ziel des Spenden-Marathon für Tiere 2019. Denn die kalte Jahreszeit wird vielen Straßen- und Tierheimtieren zum Verhängnis. In Ländern wie Rumänien, Bulgarien oder Polen fallen die Temperaturen in den zweistelligen Minusbereich. Mit dem Spenden-Marathon für Tiere können Tierfreund*innen diesen Vierbeinern aktiv helfen.Jede*r einzelne Tierfreund*in wird gebrauchtSeit dem Start vom Spenden-Marathon für Tiere 2019 haben schon 24.763 Spender*innen die Spendenaktion unterstützt und eine beeindruckende Futtermenge gesammelt: rund 500.000 Kilogramm. Jetzt sind alle Tierfreund*innen aufgerufen, weiter Futter zu spenden. Sicher ist: Jede Futterspende macht einen Unterschied und kommt an. Im Anschluss an die Spendenaktion werden die gesammelten Futterspenden per Lkw zu den Tierheimen geliefert. Die Tierschützer vor Ort halten die Spendenankunft in Fotos und Videos für alle Spender*innen fest.So funktioniert der Spenden-Marathon für TiereMit dem Spenden-Marathon für Tiere hat Tierschutz-Shop eine einzigartige Aktion gestartet, die digital und denkbar unkompliziert funktioniert: Online können Tierfreund*innen Futter für heimatlose Hunde und Katzen im In- und Ausland Futter spenden. Man kann selbst entscheiden, welches Futter und wie viel man spenden will. So ist für jede*n etwas dabei. Jede*r hilft mit seiner Futterspende unzähligen Vierbeinern über den Winter: Das gesammelte Futter wird gerecht unter den 40 Tierschutz-Organisationen aufgeteilt, die am Spenden-Marathon für Tiere 2019 teilnehmen.Jetzt mitmachen: www.spendenmarathon-tiere.dePressekontakt:Annette EdmondsKonfetti Kommunikation0221 / 22 20 23 67spendenmarathon@konfetti-kommunikation.deOriginal-Content von: Tierschutz-Shop TSS GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132721/4460207