Evolva ist ein kleiner Spezialist in der Schweiz, der einen natürlichen Zuckerersatz fand und "EverSweet" nennt. Vor 3 Jahren war das ein großer Hit und die Aktie kostete 0,75 CHF. Der kalorienlose Süßstoff auf Stevia-Basis war umstritten. Jetzt aber griffen 2 erste Adressen zu:



Cargill (USA) und DSM (Niederlande) wollen Produkte mit EverSweet entwickeln, wofür bereits 300 Tests laufen. Bei 18 Rappen kann man nichts falsch machen. Spielen Sie mit, wenn Sie natürlicher Zuckerersatz überzeugt.



Die Marktschätzungen reichen immerhin bis 3 Mrd. Dollar per 2025. Davon ist Evolva für rd. 500 Mill. Dollar/495 CHF gut. Derzeit bringen es die Schweizer aber nur auf ca. 135 Mill. CHF. Die Wette gilt!



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann".



