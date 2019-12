Nach drei Projekten in 2019 wird die Wohnungsbaugenossenschaft Schwarzheide im nächsten Jahr zwei weitere Gebäude mit solarem Mieterstrom ausstatten. In Zusammenarbeit mit dem Berliner Mieterstrom-Anbieter Solarimo wurden bereits Anfang des Jahres drei große Wohngebäude in Schwarzheide und im Nachbarort Senftenberg mit Solaranlagen ausgestattet. Die 500 Solarmodule leisten 140 KW. Der Strom wird an die BewohnerInnen von insgesamt 120 Wohneinheiten geliefert. Damit sorgt die Genossenschaft für Preisstabilität ...

