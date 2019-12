Der Ausbau von Photovoltaik und Speichern könnte nach einer Studie des Marktforschungsunternehmens EuPD Research die Zahl der Jobs in diesem Bereich in Deutschland verdreifachen. Bei einem deutlich stärkeren Ausbau von Photovoltaik- und Speicherkapazitäten könnten demnach bis zum Jahr 2030 über 50.000 neue Jobs in Deutschland entstehen. Laut der Studie kann die Zahl der Arbeitsplätze in der heimischen Photovoltaik- und Speicherbranche bis 2030 von derzeit 26.400 auf 78.000 gesteigert werden. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...