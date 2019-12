Geplante Veröffentlichung am Donnerstag, den 5. Dezember, in 7 Sprachen auf der offiziellen Website und YouTube

YKK to release a short anime "FASTENING DAYS 4" on the official website and YouTube on December 5 (Graphic: Business Wire)

Werbeinhalte der Marke YKK verbreiten die Botschaft "Little Parts. Big Difference" ("Kleine Teile. Großer Unterschied.") Auf der ganzen Welt: Die vierte Folge der Serie mit 30,6 Millionen Aufrufen im In- und Ausland Der kurze Anime "FASTENING DAYS 4" erscheint für die nächsten drei Wochen

YKK Corporation (Präsident: Hiroaki Otani; Hauptsitz: Chiyoda, Tokio; "YKK") hat im Rahmen seiner Aktivitäten zur umfassenden Kommunikation seiner Unternehmensmarke und "Verschlüsse (Reißverschlüsse)" einen kurzen Anime "FASTENING DAYS 4" erstellt. "FASTENING DAYS 4" ist die vierte Folge der Serie, nach "FASTENING DAYS" (2014), "FASTENING DAYS 2" (2016) und "FASTENING DAYS 3" (2017), die in Japan und im Ausland insgesamt 30,6 Millionen Mal abgespielt wurden. Ab dem 5. Dezember (Do.) wird er auf YKKs offiziellem YouTube-Kanal (URL: https://www.youtube.com/user/YKKfastening), auf der Sonderseite (URL: http://www.ykkfastening.com/fd/), und auf YOUKU (URL: http://i.youku.com/u/UMTgzMTA0NzM0NA) in Englisch und Japanisch sowie mit spanischen, chinesischen (vereinfacht), französischen, thailändischen und vietnamesischen Untertiteln zu sehen sein. Er wird zudem in jedem Land als Werbespot auf YouTube gezeigt.

In dieser Folge werden Yoji, Kei, Kelly und der Bärenroboter Oscar, die ihre Stadt mit Verschlüssen vor der Krise retten, von Samhen, einem Transferstudenten, und dem Roboter Jack begleitet. Freuen Sie sich auf die lebhaften Aktivitäten der jungen Helden, um ihre Stadt in einer Welt der nahen Zukunft zu retten.

Parallel zu der Veröffentlichung dieses Kurzfilms hat YKK eine "FASTENING DAYS" Facebook-Seite eingerichtet und wird fortlaufend damit verbundene Informationen posten. (URL: https://www.facebook.com/Fastening-Days-1416880495005232/)

Über YKK Corporation

Das Hauptgeschäftsfeld der YKK Group und seiner YKK Corporation sind Verschlüsse (darunter Reißverschlüsse und Druckknöpfe). Das Unternehmen unterhält eine globale betriebswirtschaftliche Struktur über sechs Regionen in 70 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt.

Firmenname: YKK Corporation

President: Hiroaki Otani

PR-Büro: Short Animated Feature FASTENING DAYS 4

(PR-Firma INITIAL Inc.)

TEL.: +81-3-5572-6316 E-Mail: YKKdougaPR@vectorinc.co.jp

YKK Corporation

Corporate Communications Group

Yuki Matsukura, Mizuho Taniguchi

Tel.: +81-3-3864-2064 E-Mail: k_ykk@ykk.com