Zum dritten Mal in Folge wird die BOC Group im jährlichen Gartner-Bericht für ihre Vision und Umsetzungsfähigkeit ausgezeichnet.

Die BOC Group, führender, internationaler Hersteller von IT-basierten Managementlösungen in den Bereichen GPM, EAM und GRC ist stolz mit ihrer EAM-Suite ADOIT als "Visionary" im neuesten Gartner Magic Quadrant für Enterprise Architecture Tools platziert zu sein.

Christoph Moser, ADOIT Produktmanager, zeigt sich erfreut über das diesjährige Ergebnis:

"Wir sind froh, unsere Position als Branchen-Visionär in diesem Jahr behaupten und ausbauen zu können. Die wiederholte Platzierung im Magic Quadrant unterstreicht, dass sich unser Engagement in der Schaffung eines beispiellosen EAM-Angebots auszahlt. Wir kommen damit unserem Ziel kontinuierlich einen Schritt näher, Marktführer im Unternehmensarchitekturmanagement zu werden. Die Herausforderung ist nun, die Erwartungen weiterhin zu übertreffen und die Grenzen von EAM durch innovative Use Cases und beispiellose EA-Experience deutlich zu verschieben."

Die Business Transformation Suite ADOIT ist die zentrale Quelle für alle Unternehmensarchitektur-Daten. ADOIT unterstützt Kunden weltweit bei der digitalen Transformation ihres Unternehmens, erleichtert die Ausrichtung von Business und IT und hilft, durch die Verwaltung und Analyse von Abhängigkeiten zwischen den wichtigsten Unternehmenswerten einen bedeutenden Mehrwert zu schaffen.

Die BOC Group empfiehlt allen Interessenten, ADOIT im kostenlosen 30-Day Free Trial zu testen oder hier nähere Details über den Bericht anzufragen.

Gartner "Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools" 22 October 2019

Gartner Disclaimer

Gartner spricht keine Empfehlungen für die in seinen Publikationen vorgestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus und spricht auch keine Empfehlungen aus, die Anbieter mit den besten Bewertungen zu wählen. Die Berichte bilden lediglich die Meinung der Analysten ab und sollten nicht als Tatsache ausgelegt werden. Gartner gibt weder ausdrücklich noch implizit Garantien in Bezug auf diese Studie, noch Garantien hinsichtlich Marktgängigkeit oder Tauglichkeit von Produkten für einen bestimmten Zweck.

Über BOC Group

BOC Group entwickelt Softwareprodukte und Services für eine effektive und umfassende Unternehmensführung in Zeiten der digitalen Transformation. Unsere Stärken liegen im Ausbau der Fähigkeiten für das Unternehmensarchitektur- und Geschäftsprozessmanagement sowie auch in der Verbesserung von Governance, Risk und Compliance, um Unternehmen bestmöglich auf Audits vorzubereiten.

Zu den Kunden, die weltweit auf ADOIT vertrauen, zählen unter anderem Allianz, PostFinance, Raiffeisen Bank, Vienna International Airport und Volksbank Wien.

Mit Standorten in Athen, Berlin, Dublin, Madrid, Paris, Warschau, Wien und Winterthur stehen wir unseren Kunden mit über 200 Mitarbeitern und mehr als 90 Partnern auf der ganzen Welt beiseite.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191205005630/de/

Contacts:

BOC Österreich

Mag. Gerhard Schweng

Market Development Manager

+43-1-905 10 81-0

gerhard.schweng@boc-group.com

oder

BOC Deutschland

Anna Mohn

Leiterin Marketing und Kommunikation

+49-(0)30-2269-2510

anna.mohn@boc-de.com

oder

BOC Schweiz

Giovanni Rotondaro

Business Development Manager

+41-52-26 03 75-0

giovanni.rotondaro@boc-ch.com