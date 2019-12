Der Nato-Mitgliedstaat Tschechien erwirbt acht Exemplare des mobilen Luftverteidigungsradars ELM-2084 des israelischen Herstellers Elta. Vertreter der Verteidigungsministerien beider Länder unterzeichneten am Donnerstag in Prag einen entsprechenden Vertrag. "Damit beenden wir unsere Abhängigkeit von veralteten russischen Geräten und erwerben ein kampferprobtes Spitzensystem", sagte der tschechische Minister Lubomir Metnar.

Der Auftrag mit einem Volumen von umgerechnet 137 Millionen Euro wurde ohne Ausschreibung vergeben. Die neuen 3-D-Radargeräte sollen bis 2023 in Betrieb gehen. Sie seien mit Nato-Systemen kompatibel, teilte das Ministerium in Prag mit und widersprach damit früheren Medienberichten. In Israel werden sie als Teil des Systems "Iron Dome" (Eisenkuppel) verwendet, das der Abwehr von Kurzstreckenraketen wie Geschossen militanter Gruppen aus dem Gazastreifen dient./hei/DP/men

AXC0277 2019-12-05/16:59