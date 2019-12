Linus Eco bietet die Planung, die Installation und den After Sales Service für Kältesysteme im Food-Bereich an, darunter auch Systeme, die mit dem natürlichen Kältemittel CO2 betrieben werden. Das Unternehmen genieße sowohl international als auch regional einen ausgezeichneten Ruf als vertrauenswürdiger Partner für die wichtigsten Akteure im Lebensmitteleinzelhandel, teilt Epta mit.

Diese Firmenübernahme ist Teil der Wachstumsstrategie der Epta-Gruppe. Diese möchte ihre Präsenz in Regionen mit hohem Entwicklungspotenzial durch eigene Standorte stärken. Gemessen an der Einwohnerzahl ist Polen das sechstgrößte Land Europas und steht in Hinblick auf die Wirtschaftskraft an siebter Stelle. Nach der Gründung von Epta Polska, die im August 2017 im Anschluss an die Übernahme von Libre Sp. z o.o. Sp.K erfolgte, sei diese Akquisition ein weiterer logischer Schritt ...

