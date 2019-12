Der deutsche Halbleitermarkt schrumpft in diesem Jahr um zwölf Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar. "Damit hat er deutlich stärker nachgegeben als der europäische Markt", sagte Stephan zur Verth, Vorsitzender der Fachgruppe Halbleiter-Bauelemente im ZVEI-Fachverband Electronic Components and Systems, anlässlich eines ZVEI-Pressegesprächs in München.

Auch der weltweite Halbleitermarkt reduziert sich im laufenden Jahr um zwölf Prozent, und zwar auf gut 413 Milliarden Dollar. "Für den starken Rückgang des Markts ist vor allem die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...