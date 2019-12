Crouzet Automatismes SAS erwirbt Microprecision Electronics aus Voury in der Schweiz. Durch Akquisitionen wie diese will das Unternehmen sein Wachstum in Zielmärkten ausbauen. Crouzet erweitert durch die Akquisition sein Produktangebot um eine Reihe elektromechanischer Bauelemente "Made in Switzerland": abgedichtete Schnappschalter mit geringem Differenzweg sowie präzise Positionssensoren. Auch baut das Unternehmen seine geografische Präsenz in Mitteleuropa ...

