HANGZHOU (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Alibaba Group Holding Ltd. treibt das internationale Geschäft weiter voran und eröffnet einen physikalischen Shop für die E-Commerce-Plattform Taobao in Malaysia. Alibaba Group's Taobao Marketplace hat einen physikalischen Store in Malaysia eröffnet....

Den vollständigen Artikel lesen ...