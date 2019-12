Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX bleibt seinem Erholungskurs treu und sieht sich das Jahreshoch 13375 von der Unterseite aus an. Dabei kann die Fortsetzung des gestarteten Abstiegs vom DAX jederzeit in Angriff genommen werden. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich mitten in der lila bzw. blauen X2 mit 23er Mindestziel 10648. Es läuft seit ...

