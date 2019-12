Kangurumeldet die Einführung des weltweit ersten, betriebssystemunabhängigen, hardwareverschlüsselten Flash-Laufwerks mit Fernverwaltungsfunktion. Dieser neue Speicherstick mit biometrischer Zugriffskontrolle per Fingerabdruck ersetzt die sperrigen Pinpads und launischen Kombi-Tastaturen führender verschlüsselter Geräte, wodurch die Nutzung viel komfortabler und einfacher wird. Nur kurz den Finger auflegen und schon gibt der neue Kanguru Defender Bio-Elite30 Fingerprint Hardware Encrypted Flash Drive den Zugriff auf die verschlüsselten Dateien frei.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191205005962/de/

The New Kanguru Defender Bio-Elite30 Fingerprint Hardware Encrypted Flash Drive is OS Agnostic, remotely manageable, and provides best-in-class encryption with easy fingerprint access! (Photo: Business Wire)