"Pforzheimer Zeitung" zu Umweltbundesamt:

"Die Regierung steht vor einem Dilemma: Zum einen ist sie in Sachen Klimaschutz mächtig unter Druck. Zum anderen ist wirksamer Klimaschutz nur mit Unterstützung der Bevölkerung möglich - vor allem in Sachen Verkehr. Darauf allerdings hat das UBA keinen Wert gelegt. Das Papier wird so schnell zwar kein Gesetz werden. Doch es gibt einen Ausblick auf das, was kommen muss, wenn Deutschland es in Sachen Klimaschutz endlich erst meint. Dass das nötig ist, hat vor allem die Politik zu verantworten. Seit fast 30 Jahren hat sich in Sachen Verkehr und Klimaschutz kaum etwas getan. Nicht einmal die Pariser Klimaschutzziele wird die Bundesrepublik einhalten können. Peinlich für einen selbst ernannten Vorreiter. Weiterhin nur kleine Trippelschritte zu machen, wäre zwar einfach. Aber keine Lösung."/yyzz/DP/men

