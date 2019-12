"Stuttgarter Zeitung" zur Misere an den Sonderschulen:

"Das Bekenntnis der Landesregierung ist klar und begrüßenswert: Sie will Inklusion und Sonderschulen gleichermaßen stärken. Sie muss aber die Anstrengungen verstärken, ausreichend Pädagogen zu gewinnen. Die Inklusion muss auch in der Aus- und Fortbildung der Lehrer an allgemeinen Schulen einen höheren Stellenwert bekommen."/yyzz/DP/men

AXC0004 2019-12-06/05:35