Unternehmenschef Clemens Tönnies und Vize Andres Ruff über die Angriffe von Ökorebellen gegen den Schweineschlachter Tönnies, Tierwohl im Stall, neue Konsumgewohnheiten und den Familienzwist.

Herr Tönnies, Sie waren gerade nach Ihren rassistischen Äußerungen über Afrikaner erstmals wieder im Stadion. Wie hat Sie Schalke empfangen? Tönnies: Es gibt nichts Schöneres als einen Heimsieg auf Schalke. Unser Team, der Verein und die Fans wissen, dass ich einen harten Sommer hinter mir habe. Ich habe etwas gut gemeint, aber schlecht gesagt. Dafür habe ich geradegestanden und hatte die Mannschaft seit Monaten nicht mehr live spielen sehen.

Aber im Fernsehen? Tönnies: Klar, ich habe jedes Spiel gesehen, daheim in Rheda. Immer in voller Montur, mit Trikot und allem. Das fand meine Frau nicht so toll. Einmal kam ich rein, da sagt sie: "Spinnst du jetzt völlig? Du glaubst doch wohl nicht, dass du mit den Fußballschuhen bei mir aufs Sofa kommst?"

Im Ernst? Mit Stollenschuhen?Tönnies: Ja klar, Trikot, Schuhe, alles an. Dazu ein Veltins und eine Bockwurst von Böklunder.

Das klingt ja sehr volksnah - aber Ihr Image hat Kratzer abbekommen, wie die ganze Fleischbranche. Gerade gab es den Skandal um den Wursthersteller Wilke, bei dem Produkte mit Keimen belastet waren. Dazu stehen Sie auf Kriegsfuß mit dem Zeitgeist - die Fleischindustrie wird mitverantwortlich gemacht für die Erderwärmung ...Tönnies: Jetzt mal langsam. Was bei Wilke passiert ist, ist ein absoluter Einzelfall. Es ist ein Zeichen für den mörderischen Wettbewerbsdruck, der entsteht, weil der Lebensmittelhandel knallhart seine eigenen Interessen durchsetzt und dringend notwendige Preiserhöhungen der Hersteller nicht akzeptiert. Und beim Thema Klimawandel muss man doch mal eines klarstellen: Die gesamte Lebensmittelproduktion ist mit gerade mal 3,6 Prozent an der CO2-Emission beteiligt. Ja, wir erleben eine Erderwärmung, und das lässt sich nicht einfach wegwischen, wie ein Herr Trump das gern tut. Wir müssen schleunigst etwas dagegen machen, und das tun wir: Die Tönnies-Gruppe hat die beste CO2-Bilanz in der Branche.

Geht es konkreter?Ruff: Ein Beispiel: Der weltweite Anbau von Soja trägt bei zum Klimawandel. Wir haben daher ein Fütterungskonzept entwickelt, um den Sojaanteil im Schweinefutter um bis zu 50 Prozent zu reduzieren. Allein in diesem Jahr konnten wir den Anteil der Sojaimporte nach Deutschland um 15 Prozent verringern. Gleichzeitig mindern wir dadurch den Nitratanteil in der Gülle. Das sind sehr handfeste Fortschritte.

Trotzdem wirft Ihnen die Tierschutzorganisation Peta vor, nichts für das Klima und das Wohl der Tiere zu tun?Tönnies: Das Peta Fundraising halte ich für unglaublich erfolgreich. Das machen die wirklich gut. Aber wenn man von Angesicht zu Angesicht mit ihnen spricht, sind sie schwach. Die können nur polemisieren. Und dann gehen sie nachts in die Ställe und filmen in der Sanitätsbucht, die es in jedem Stall gibt und in der sich nun mal die kranken oder verletzten Tiere aufhalten. Natürlich sind das keine idyllischen Bilder. Mit fast allen anderen NGOs reden wir über die Themen. Mit Peta sehe ich dagegen keine Gesprächsbasis, weil es denen nur darum geht, Emotionen zu schüren, um anschließend Spendengelder abzugreifen - und in die USA zu überweisen.

Ist Tierwohl und industrielle Fleischproduktion nicht ohnehin ein Widerspruch in sich?Tönnies: Nein. Und wir haben das bewiesen. Unsere Bauern gehen ordentlich mit den Tieren um. Ich kenne es gar nicht anders. Ich komme aus einer Metzgerfamilie, wir waren zu Hause sechs Kinder. Damals haben wir in unserem kleinen Betrieb sieben Schweine pro Woche verarbeitet. Unser Spielplatz war die Wurstküche. Wir Kinder mussten helfen, weil wir kein Geld für Angestellte hatten. Mein Vater hat immer gesagt: "Wenn du ein Tier tötest, dann mach das so human wie eben möglich." Ein anderer Leitsatz von ihm war: "Verkaufe nur das, was du selber mit Appetit essen würdest." Wenn der Verbraucher Fleisch fordert, dann haben wir als Marktführer und als Branche die Aufgabe, das Tier so ordentlich wie irgend möglich zu behandeln und die gesamte Abwicklung …

... also das Schlachten ...Tönnies: … das Schlachten und alles, was danach kommt, ordentlich zu gestalten. Die Frage "warum esse ich Fleisch" muss jeder für sich beantworten. Ich habe dazu eine klare Meinung ...

... sprach der Schlachter ...Tönnies: Wenn sich aber jemand mit Pflanzen ernähren will, soll er es machen. Ich habe nichts dagegen. Ich esse jeden Tag Fleisch. Und das seit 63 Jahren.

Hinken Sie deshalb auch beim Verkauf von Fleisch- und Wurst-Imitaten hinterher - Wettbewerber wie Rügenwalder sind damit sehr erfolgreich? Ruff: Nein, das ist auch für uns kein Neuland. Unsere Wurstsparte Zur Mühlen, bei der Clemens' Sohn Max in der Geschäftsführung sitzt, stellt auch vegetarische Produkte her, die wir seit fast 30 Jahren unter der Marke ...

