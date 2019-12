Containment-Systeme trennen den Mitarbeiter vom (gefährlichen) Produkt - so wurde das Containment lange Zeit ausschließlich als Thema des Arbeitsschutzes betrachtet. Doch die tatsächlichen gehen weit darüber hinaus, wie Dr. David Eherts, Vice President Global EHS beim Pharmakonzern Allergan, in seinem Vortrag auf der 3. Praxistagung Containment darstellte. Containment sei für jeden gut: von den Patienten über die Regulatoren bis hin zu Aktionären des Unternehmens. Nicht zuletzt steigere Containment auch die Qualität des Produktes. Das zeigt schon ein Beispiel aus einem Werk in Frankreich: Dort werde, so Eherts, das Thema Containment nicht von der EHS- oder der Enigineering-Abteilung, sondern vielmehr vom Qualitätsmanagement vertreten und geleitet.

In zehn Jahren keine Vollschutzanzüge mehr

Eherts Liste der quantifizierbaren Vorteile ist lang. Sie beginnt damit, dass ein vollständiges Containment die persönliche Schutzausrüstung unnötig macht. Dies freut den Mitarbeiter, der sich so freier und bequemer bewegen kann, und spart gleichzeitig Geld. Denn: Die Kosten, um die Ausrüstung anzuschaffen und zu entsorgen, entfallen genauso wie der Zeitaufwand für das An- und Ablegen vor jeder Schicht. David Eherts geht daher davon aus, dass schon innerhalb der nächsten zehn Jahre die Zeiten von Respiratoren und aufwendiger Schutzausrüstung in der Pharmaproduktion gezählt sein dürfte. Ohnehin ist es beispielsweise in den USA bereits Vorschrift, technische Vorkehrungen reinen Atemschutz-Maßnahmen vorzuziehen.

Darüber hinaus, betont Eherts, steigern Containment-Maßnahmen auch den Produktertrag. So geht beim Mischen oder Transportieren von Feststoffen in offenen Systemen Produkt verloren. In der Pharmaproduktion werden das in erster Linie die aktiven ...

