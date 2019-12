IRW-PRESS: Mineral Mountain Resources: Mineral Mountain schließt die am 2. Dezember 2019 angekündigte Privatplatzierung ab

MMV-TSX-V

MNRLF-OTCQX

M8M-FRANKFURT

(Vancouver, 5. Dezember 2019): Mineral Mountain Resources Ltd. (Mineral Mountain oder das Unternehmen) (TSXV: MMV) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen vorbehaltlich der Annahme der eingereichten endgültigen Unterlagen durch die TSX Venture Exchange (die TSX-V) seine am 2. Dezember 2019 angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) abgeschlossen und in deren Rahmen 5.330.600 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zum Preis von 0,25 CAD pro Einheit begeben hat. Damit wurde ein Bruttoerlös von 1.332.650 CAD erzielt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant), wobei jeder Warrant den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von einem (1) Jahr ab Abschluss zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (eine Warrant-Aktie) zum Ausübungspreis von 0,40 CAD pro Warrant-Aktie berechtigt.

Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung sollen für die anhaltenden Richtbohrungen im Konzessionsgebiet Standby Mine verwendet werden, die der Erprobung der hochgradigen Goldziele dienen. Außerdem wird der Erlös für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke eingesetzt.

Die im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den kanadischen Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Das Unternehmen hat vereinbart, im Einklang mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange lediglich auf einen Teil der Finanzierung eine Vermittlungsprovision in Höhe von 7 % der vermittelten Beträge in bar zu zahlen und haben im Zusammenhang mit einem bestimmten Teil der Finanzierung auch Warrants im Wert von 7 % der vermittelten Beträge begeben.

Für das Board of Directors:

MINERAL MOUNTAIN RESOURCES LTD.

Nelson W. Baker, President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Brad Baker, Vice-President Corporate Development & Director

(778) 383-3975--bbaker@mineralmtn.com

Besuchen Sie auch unsere Website unter www.mineralmtn.com.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Meldung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Alle Aussagen in dieser Meldung, ausgenommen Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen stellen Aussagen dar, die nicht ausschließlich historischer Natur sind und oft, aber nicht immer anhand von Wörtern wie erwartet, plant, könnte oder sollte zu erkennen sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt werden, auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denjenigen in zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Dazu gehören Goldpreise; die Ergebnisse von Explorations- und Erschließungsaktivitäten; regulatorische Änderungen; Mängel bei den Besitzansprüchen; die Verfügbarkeit von Materialien und Ausrüstungen; die Rechtzeitigkeit von behördlichen Genehmigungen; die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen; sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Investoren und andere Personen, die sich auf die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens stützen, sollten die obigen Faktoren sowie die damit verbundenen Unsicherheiten und Risiken sorgfältig berücksichtigen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in zukunftsgerichteten Informationen reflektierten Erwartungen angemessen sind, kann aber nicht gewährleisten, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens auf www.sedar.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49553

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49553&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA60289 65086

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA6028965086

AXC0028 2019-12-06/07:13