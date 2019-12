Von Stefanie Haxel

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Asien legen im späten Handel in der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China zu. Das chinesische Handelsministerium hatte erklärt, dass die Gespräche mit den USA über Zoll- und Handelsfragen trotz der jüngsten Spannungen wegen der Lage in Hongkong und bei ethnischen Minderheiten auf Kurs befänden. Der Sprecher des chinesischen Handelsministeriums, Gao Feng, sagte, dass die Verhandlungsteams beider Seiten eine enge Kommunikation pflegten. Er betonte aber auch, dass China auf der Senkung bestehender Zölle im Zuge einer Einigung bestehe.

Der japanische Nikkei-225 steigt um 0,3 Prozent und der HSI in Hongkong schiebt sich um 0,7 Prozent nach vorne. Der Schanghai-Composite zeigt sich nur gut behauptet, während der Shenzhen-Composite um 0,3 Prozent zulegt. Der südkoreanische Kospi zieht um 0,8 Prozent an. Die Indizes in Taiwan, Singapur, Malaysia und Indonesien zeigen gegen Mittag (Ortszeit) kaum verändert. Der australische S&P/ASX 200 schloss indes 0,4 Prozent fester.

Die Investoren hoffen, dass die beiden größten Volkswirtschaften der Welt ein Handelsabkommen in trockenen Tüchern haben, ehe neue US-Zölle auf einige Produkte aus China, wie etwa Smartphones, am 15. Dezember in Kraft treten. Ob die USA und China noch rechtzeitig ein Abkommen abschließen können oder nicht, ist laut Mizuho Bank vor Ablauf der Frist das alles beherrschende Thema.

Daneben steht der US-Arbeitsmarktbericht für November im Blick, den das US-Arbeitsministerium im Verlauf des Tages veröffentlichen wird. Investoren suchen nach Hinweisen über den Zustand der US-Wirtschaft. Ökonomen gehen davon aus, dass die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent stabil bleiben wird. "Es gab diese Woche einige durchwachsene Wirtschaftsdaten, also will der Markt wahrscheinlich abwarten und sehen, was wir später bekommen", sagt Anlagestratege Willie Delwiche von Baird.

Anfang der Woche waren die Aktienmärkte gefallen, nachdem US-Präsident Donald Trump gesagt hatte, er könne mit einem Handelsabkommen mit China auch bis nach den Präsidentschaftswahlen 2020 warten. Die Indizes erholten sich am Mittwoch nach einem Bericht, wonach Washington und Peking vor dem 15. Dezember doch noch zumindest den ersten Teil eines Abkommens schließen könnten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.707,00 +0,36% +18,78% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.364,95 +0,28% +16,41% 07:00 Kospi (Seoul) 2.077,48 +0,81% +1,79% 07:00 Schanghai-Comp. 2.901,49 +0,07% +16,34% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.392,08 +0,67% +1,40% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.175,31 +0,04% +3,44% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.567,19 +0,23% -7,51% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:13 % YTD EUR/USD 1,1107 +0,0% 1,1104 1,1085 -3,1% EUR/JPY 120,70 -0,1% 120,76 120,72 -4,0% EUR/GBP 0,8441 +0,0% 0,8439 0,8432 -6,2% GBP/USD 1,3158 -0,0% 1,3159 1,3143 +3,3% USD/JPY 108,67 -0,1% 108,75 108,90 -0,9% USD/KRW 1192,05 +0,3% 1188,40 1188,91 +7,0% USD/CNY 7,0477 +0,0% 7,0448 7,0417 +2,5% USD/CNH 7,0482 +0,1% 7,0406 7,0427 +2,6% USD/HKD 7,8293 +0,0% 7,8287 7,8290 -0,0% AUD/USD 0,6841 +0,1% 0,6833 0,6847 -2,9% NZD/USD 0,6558 +0,2% 0,6543 0,6541 -2,3% Bitcoin BTC/USD 7.385,76 -0,1% 7.396,26 7.326,01 +98,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,23 58,43 -0,3% -0,20 +20,1% Brent/ICE 63,14 63,39 -0,4% -0,25 +14,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.475,31 1.476,06 -0,1% -0,75 +15,0% Silber (Spot) 16,95 16,96 -0,0% -0,01 +9,4% Platin (Spot) 899,04 899,00 +0,0% +0,04 +12,9% ===

