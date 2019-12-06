DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BNPPE.-E.L.V.GER.UECEO LOVG LU1547514593 BAW/UFN
BNPPE.-E.VAL.US UCITSETFC EVUS LU1615091243 BAW/UFN
BNPPE.-E.DIV.US UCITSETFC DIUS LU1615090278 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BNPPE.-E.L.V.GER.UECEO LOVG LU1547514593 BAW/UFN
BNPPE.-E.VAL.US UCITSETFC EVUS LU1615091243 BAW/UFN
BNPPE.-E.DIV.US UCITSETFC DIUS LU1615090278 BAW/UFN