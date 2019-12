The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.12.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.12.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 1WZ1 XFRA CA61972E1051 MOTA VENTURES CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 3RI XFRA CA90022K1003 TURMALINA METALS EQ01 EQU EUR N

CA HHRN XFRA GB00BZ7M6059 BIDSTACK GROUP LS -,005 EQ01 EQU EUR N

CA EYI XFRA GG00B1W3VF54 SIRIUS REAL ESTATE LTD. EQ01 EQU EUR N

CA 3UF XFRA IE00BKYC3F77 CIMPRESS PLC EO-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 1FPB XFRA US34986J2042 FORW.PHARMA ADR/14 NEW EQ01 EQU EUR N