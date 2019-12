FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.12.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.12.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SG6 XFRA US81663A1051 SEMGROUP CORP. A DL-,01

9MGN XFRA US8762142060 TARONIS TECHS INC.DL-,001