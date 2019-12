Die Aktionäre des amerikanischen Einzelhandelskonzerns Dollar General Corp. (ISIN: US2566771059, NYSE: DG) erhalten am 21. Januar 2020 eine vierteljährliche Dividende von 32 US-Cents je Anteilsschein (Record date ist der 7. Januar 2020), wie am Donnerstag berichtet wurde. Der Konzern aus Tennessee zahlt auf das gesamte Jahr gerechnet 1,28 US-Dollar an die Investoren aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 155,10 US-Dollar (Stand: 5. ...

