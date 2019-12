Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der US-Arbeitsmarktreport für November dürfte von dem Streikende bei General Motors (GM) einen Schub erhalten haben. Volkswirte rechnen mit einem Zuwachs von 187.000 Jobs, nachdem es im Oktober nur ein Plus von 128.000 Stellen gegeben hatte. Die Arbeitslosenquote soll bei 3,6 Prozent verharren. Für die Stundenlöhne sagen die Experten ein Plus von 0,3 Prozent auf Monats- und von 3,0 Prozent auf Jahressicht voraus. Im Oktober war die US-Beschäftigung im Automobilbau um 42.000 gesunken, verursacht von dem großen Streik bei GM. Der Streik ist zu Ende und die zwischenzeitlich als arbeitslos geführten GM-Beschäftigten sind an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt. Der US-Jobreport für November dürfte bestätigen, dass sich die US-Wirtschaft auf einem relativ soliden Wachstumspfad befinde, erwarten die Ökonomen der Dekabank. Die wichtigsten Frühindikatoren für den Arbeitsmarkt hätten sich zuletzt in der Gesamtbetrachtung wenig verändert. Das Streikende bei GM sorge allerdings für ein zusätzliches Jobwachstum in Höhe von circa 40.000 Stellen. Die Experten sagen insgesamt einen Beschäftigungsaufbau von 190.000 voraus.

DIVIDENDENABSCHLAG

LVMH: 2,20 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober saisonbereinigt PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm - CH 09:00 Währungsreserven November PROGNOSE: k.A. zuvor: 779,137 Mrd CHF - US 14:30 Arbeitsmarktdaten November Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +187.000 gg Vm zuvor: +128.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,6% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,21% gg Vm/+3,0% gg Vj 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Dezember (1. Umfrage) PROGNOSE: 96,5 zuvor: 96,8

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.127,50 0,36 Nikkei-225 23.354,40 0,23 Schanghai-Composite 2.904,47 0,17 +/- Ticks Bund -Future 172,07% -13 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.054,80 -0,65 DAX-Future 13.075,00 -0,56 XDAX 13.076,75 -0,55 MDAX 27.151,51 -0,33 TecDAX 3.037,12 -0,16 EuroStoxx50 3.648,13 -0,32 Stoxx50 3.295,27 -0,29 Dow-Jones 27.677,79 0,10 S&P-500-Index 3.117,43 0,15 Nasdaq-Comp. 8.570,70 0,05 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,39% -31

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen werden zum Wochenschluss höher erwartet. Für eine leicht gestiegene Risikobereitschaft sorgen jüngste Aussagen zum US-chinesischen Handelskonflikt. So hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, dass die Handelsgespräche mit China "gut vorankommen" und "etwas am 15. Dezember passieren könnte". Weiter ließ er sich allerdings nicht in die Karten blicken. Der wichtigste Termin des Tages ist allerdings der US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag. Nach dem schwachen ADP-Bericht zur Wochenmitte birgt er ein gewisses Enttäuschungspotenzial.

Rückblick: Etwas leichter - Nach einer Berg- und Talfahrt überwogen die Abgaben. Als leicht belastend für die europäischen Unternehmen wurde der Euro gewertet, der über die Marke von 1,11 Dollar gestiegen war. Auch die Wall Street drückte, denn dort ging es mit der Einleitung des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump etwas abwärts. Aktien der Hersteller von Luxusgütern waren gefragt. So sprangen in Mailand die Titel von Moncler um 6,5 Prozent nach oben. Anlass gab zunächst ein Medienbericht über Übernahmegespräche mit Kering. Auch deren Aktien zogen um 0,3 Prozent an. Am Nachmittag spielte dann allerdings Moncler-CEO Remo Ruffini die Berichte über M&A-Gespräche mit Kering etwas herunter. SAS brachen um 15,4 Prozent ein. Der Ausblick fiel düster aus. Für die Aktie von Glencore ging es um 9 Prozent nach unten. Hier belastete die Nachricht, dass eine britische Strafverfolgungsbehörde eine Untersuchung wegen des Verdachts auf Bestechung angekündigt hat. Die Nachricht zog den gesamten Rohstoffsektor nach unten, der mit einem Minus von 1,8 Prozent das Schlusslicht in Europa stellte.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Varta notierten 4,7 Prozent im Minus. Hier belastete zum einen die Platzierung vom Vorabend durch den Großaktionär Montana Tech. Zudem sei die MDAX-Aufnahme ein Problem, sagte ein anderer Händler. Statistisch sei erwiesen, dass Aktien im Vorfeld der Index-Aufnahme stiegen, danach aber zu Underperformern mutierten. Danaben kommen Teamviewer in den MDAX, die Aktie verlor 0,5 Prozent. Dafür müssen 1&1 Drillisch und Fielmann ihren Platz räumen und werden künftig im SDAX notiert. In den SDAX werden außerdem die Titel von Comdirect aufgenommen. Dies sorgte an der Börse für ein Stirnrunzeln, weil die Commerzbank die Online-Tochter übernehmen möchte. Dagegen werden Steinhoff und Baywa neben Aufsteiger Varta den SDAX verlassen. Änderungen wird es auch im TecDAX geben. Hier werden die Aktien von Teamviewer und Varta ebenfalls vertreten sein. Dagegen werden Drägerwerk und Isra Vision den Index verlassen. In den letzten Handelsminuten kam die Aktie von Wacker Chemie mit einer Gewinnwarnung unter Druck und verlor schließlich 0,5 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktie von Wacker Chemie zeigte sich wenig verändert. Das Unternehmen hatte kurz vor dem regulären Handelsende Abschreibungen in Höhe von 750 Millionen Euro bekannt gegeben. Dies bedingte eine Senkung der Prognose für das Gesamtjahr.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Übergeordnet zeigten Investoren weiterhin zuversichtlich, dass die US-chinesischen Handelsgespräche doch noch zu einem positiven Ergebnis führen werden. Händler sprachen aber von einer erhöhten Zurückhaltung vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für November am Freitag. Der ADP-Bericht, der als Indikator gilt, hatte am Mittwoch die Erwartungen verfehlt. Zudem hatte die demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, formell die Anklageschrift für ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump beantragt. Die Aussichten auf einen Erfolg der Demokraten dürften allerdings gering sein. Zwar haben diese eine Mehrheit im Repräsentantenhaus, doch ist der Senat in der Hand der Republikaner. Die US-Konjunkturdaten fielen durchweg besser als erwartet aus. Die Aktie von Fiat Chrysler stieg um 1,2 Prozent, obwohl Italien eine Steuernachzahlung von 1,4 Milliarden Euro fordert. Slack Technologies hob den Jahresausblick an. Die Aktie kletterte um 5,2 Prozent. At Home Group stürzten um 35,9 Prozent ab. Der Inneneinrichter hatte seine Prognosen gekürzt.

Am Rentenmarkt gaben die Notierungen im Gefolge der guten Konjunkturdaten leicht nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 2,2 Basispunkte auf 1,80 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:13 % YTD EUR/USD 1,1106 +0,0% 1,1104 1,1085 -3,1% EUR/JPY 120,70 -0,0% 120,76 120,72 -4,0% EUR/GBP 0,8443 +0,0% 0,8439 0,8432 -6,2% GBP/USD 1,3155 -0,0% 1,3159 1,3143 +3,2% USD/JPY 108,68 -0,1% 108,75 108,90 -0,9% USD/KRW 1191,24 +0,2% 1188,40 1188,91 +6,9% USD/CNY 7,0472 +0,0% 7,0448 7,0417 +2,5% USD/CNH 7,0455 +0,1% 7,0406 7,0427 +2,5% USD/HKD 7,8291 +0,0% 7,8287 7,8290 -0,0% AUD/USD 0,6840 +0,1% 0,6833 0,6847 -2,9% NZD/USD 0,6557 +0,2% 0,6543 0,6541 -2,3% Bitcoin BTC/USD 7.392,76 -0,0% 7.396,26 7.326,01 +98,8%

Der Euro marschierte knapp über die Marke von 1,11 Dollar. Im späten US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1104 Dollar. Das Pfund behauptete nicht nur die Gewinne der jüngsten Tage, sondern baute sie noch leicht aus. Weiterhin profitierte die britische Devise von den derzeit günstigen Aussichten für die Konservativen bei der Unterhauswahl am 12. Dezember. Das Pfund stieg im späten US-Geschäft auf 1,3159 Dollar. Zu Beginn der Woche hatte das noch knapp über dem Niveau von 1,29 Dollar gelegen.

Der Dollar neigt im asiatisch geprägten Geschäft zur Schwäche, der WSJ-Dollarindex verzeichnet den siebten Tag in Folge Verluste. Händler sprechen von zuletzt durchwachsenen US-Daten und sehen auch beim anstehenden Arbeitsmarktbericht Enttäuschungspotenzial. Seit seinem 52-Wochenhoch im September hat der WSJ-Dollarindex 1,6 Prozent eingebüßt. "Es ist denkbar, dass wir den Beginn eines schwächelnden Arbeitsmarktes erleben", warnt Analyst Galy von Nordea.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,33 58,43 -0,2% -0,10 +20,3% Brent/ICE 63,16 63,39 -0,4% -0,23 +14,1%

