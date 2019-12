flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex ging am Donnerstag mit einem Kursverlust ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex ging am Donnerstag mit einem Kursverlust von 0,65 Prozent mit 13.054,80 Punkten aus dem Xetra-Handel. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 2,62 Mrd. Euro. Die restlichen umsatzstarken europäischen Indizes wiesen gemischte Handelsergebnisse auf. Die stärksten Abgaben hatte der Londoner FTSE100 zu verbuchen, der um 0,70 Prozent auf 7.137,85 Punkte zurückfiel. Der Züricher SMI konnte hingegen mit 028 Prozent auf 10.363,50 Punkte zulegen. Der EuroStoxx50 ging mit einem Minus von 0,32 Prozent bei 3.648,13 Zählern aus dem Handel. An der Wall Street schlossen die drei führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 allesamt mit leichten Kursgewinnen. Der S&P500 konnte mit einem Plus von 0,15 Prozent auf 3.117,43 Punkte am stärksten zulegen. Viel wurde auch am Donnerstag über den Handelskonflikt zwischen China und den USA berichtet, eine Reihe von Informationen liefen zum Stand der aktuellen Verhandlungen in Sachen "Phase-1-Deal" über die Ticker, doch so richtige eindeutige Substanz wiesen diese jeweiligen News nicht auf. Angeblich nähert man sich wieder einmal an, doch eines ist sicher: Die Zeit wird bald richtig knapp. Bis zum 15. Dezember bleibt womöglich nicht mehr ausreichend Zeit, um einen Deal über die Bühne zu bringen. Sollte dann - wie für den 15. Dezember avisiert - tatsächlich eine neue US-Strafzollrunde gegen chinesische Importe lanciert werden, ist wohl eher weniger davon auszugehen, dass Peking dann noch zu irgendwelchen Zugeständnissen oder überhaupt noch zu weiteren Verhandlungen gewillt ist.

Am heutigen Freitag wurde bereits am Morgen um 08:00 Uhr die deutsche Industrieproduktion für den Oktober publiziert. Im weiteren Verlauf des Vormittags werden um 08:45 Uhr die französische Handels- und Leistungsbilanz für den Oktober, sowie die Halifax Hauspreise für den November aus Großbritannien erwartet. Aus den USA werde am Nachmittag um 14:30 Uhr die Arbeitsmarktdaten für den November veröffentlicht - diese werden definitiv das Datenhighlight bilden. Um 16:00 Uhr stehen dann noch die Lagerbestände des Großhandels für den Oktober und das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan für den Monat Dezember zur Bewertung an. Von der Unternehmensseite berichten unter anderem die US-Konzerne Genesco, Johnson Outdoors und Big Lots von ihren aktuellen Quartalszahlen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Donnerstag durchweg Kursgewinne auf. Die US-Futures konnten ebenfalls allesamt zulegen. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 13.110 bis 13.130 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Xetra-Handel am Donnerstag mit einem Kursverlust von 0,65 Prozent und einem Schlussstand von 13.054,80 Punkten. Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 03. Dezember 2019 bei 12.927,07 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch des 05. Dezember 2019 bei 13.188,64 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 13.089/13.127 und 13.189 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 13.250/13.289/13.350 und 13.389 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 13.027/12.989 und 12.927 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 12.865/12.827/12.765 und 12.727 Punkten in Betracht.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/