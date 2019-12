Die eher schwache Woche am EUR Credit Primärmarkt setzte sich gestern fort und brachte in Summe drei Deals die gepreist wurden. Ellaktor war mit einer Senior Green Emission im Volumen von EUR 600 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren (NC2) am Primärmarkt aktiv (Rendite 6,275 %, erwartete Ratings B/BB). Die französische Kiloutou preiste gestern eine EUR denominierte Dual-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 860 Mio. (Tranche A: Eur 460 Mio., 7NC3, Rendite 3,375 %; Tranche B: EUR 400 Mio., 7NC2, Kupon 3mE +325 BP). Azimut preiste die einzige IG EUR Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren bei MS+185 BP (erwartetes Rating BBB- (Fitch)). Fitch stufte gestern das Rating der HSBC Holdings um ein Notch von AA- auf A+ hinab. Die ...

