Dante Labs kündigte seinen neusten, eigenen Sequenzierungstest an: GenomeH ist der erste Hybrid-Sequenzierungstest mit Gesamtgenomen auf Basis der Hybrid-Genomassemblierung und kombiniert Reads mit kurzer und langer Sequenzierung in einer einzigen Anwendung. Damit erreicht der Test überlegene Abdeckung, Genauigkeit und Präzision des Genoms.

Dante Labs kündigte heute die Einführung des bisher fortschrittlichsten und genauesten Genomsequenzierungstests an, der erstmalig Hybrid-Assemblierung im erforderlichen Umfang nutzt. Der neue Test mit der Bezeichnung "Whole GenomeH" bietet eine neue Assemblierung für jede einzelne Genomsequenzierung, eine bessere Abstimmung, exzellente Erkennung jeglicher Variantentypen und bessere Erforschung schwer erreichbarer Regionen der DNA wie etwa Tripletexpansionen.

Mit dem Hybrid-Genom-GenomeH können die genetischen Bedingungen auf die Studie des menschlichen Gesamtgenoms ausgeweitet werden.

"GenomeH deckt sich mit unserem Ziel, die Lücke zwischen Wissenschaft und dem Alltagsleben in der Genomik zu schließen", so Dante Labs CTO Mattia Capulli. "Die Kombination aus kurzen und langen Reads bietet die Vorteile der beiden Technologien. Hybridassemblierung ist die Synergie aus zwei verschiedenen Lesemethoden der DNA, die sich gegenseitig ergänzen und unser Verständnis der Leistungsfähigkeit des Genoms erheblich vertiefen."

Dante Labs hat den Test in seinem eigenen, hochmodernen europäischen Sequenzierungszentrum mithilfe der Technologien Illumina NovaSeq und Oxford Nanopore PromethION entwickelt.

"In den vergangenen Monaten hat das Team hart an der Entwicklung neuer Sequenzierungsmethoden gearbeitet und unsere Algorithmen so programmiert, dass sie kurze Reads auf langen Reads abbilden. Damit übertreffen sie jedes bisherige Maß an Präzision und Genauigkeit. Wir sind stolz, diesen Dienst für knapp 2.000 USD anbieten zu können. Davon profitieren die wissenschaftliche Forschung, die Allgemeinmedizin, das Gesundheitswesen und der Einzelne gleichermaßen."

Der Preis für Whole GenomeH beträgt 1.999 USD bzw. 1.799 EUR.

Website: https://www.dantelabs.com/products/hybrid-whole-genome

