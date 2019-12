Die Aktien von Wacker Chemie haben am Freitag vorbörslich eine Gewinnwarnung des Spezialchemiekonzerns ignoriert. Sie legten im freundlich erwarteten Gesamtmarkt auf der Handelsplattform Tradegate um 0,2 Prozent auf 62,30 Euro zu.

Dass die Flaute im Solarmarkt Wacker Chemie das Geschäft verhagelt hat, ist mehr oder weniger erwartet worden. Die angekündigte Abschreibung von 750 Millionen Euro habe angesichts anhaltender Ergebnisrückgänge im Polysilizium-Geschäft nicht wirklich überrascht, schrieben etwa JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi und Baader-Bank-Analystin Laura Lopez Pineda übereinstimmend. Die schwierige Lage in der Solarindustrie sei zudem bekannt und in der Aktienbewertung bereits eingepreist, argumentierte Lopez Pineda u Baader Bank. und ihrer Ansicht nach in der Bewertung eingepreist./ck/jha/

