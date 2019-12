BERLIN (Dow Jones)--Vor dem SPD-Bundesparteitag hat der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) die geplanten Beschlüsse in der Klima- und Steuerpolitik scharf kritisiert. "Die Forderung nach einer Senkung der Strompreise ist wohlfeil, ohne eine einzige Idee zur Konkretisierung bleibt sie eine Floskel", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der CO2-Preis werde in dem Leitantrag für den Parteitag "rein nach sozialpolitischen Aspekten" behandelt, ohne die Wettbewerbsfähigkeit der mittelständischen Industrie zu berücksichtigen.

In dem am Donnerstag von der Parteispitze beschlossenen Leitantrag "Aufbruch in die neue Zeit" fordert die SPD eine Weiterentwicklung des CO2-Preises sowie mehr Umverteilung. "Wir streben einen umfassenden, breit wirksamen sozialen Ausgleich an, der für jeden gleichmäßig wirkt, um einen höheren CO2-Preis zu ermöglichen", heißt es in dem Papier. Der bereits in Bundestag und Bundesrat beschlossene CO2-Preis ab 2021 beträgt 10 Euro und soll bis 2025 auf 35 Euro ansteigen.

Zudem fordern die Sozialdemokraten eine Quote für Elektroautos, die in den kommenden Jahren sukzessive steigt. Kempf zufolge ist die Quote zur Stärkung der Elektromobilität "überflüssig", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sie bringe "kein zusätzliches E-Auto auf die Straße".

Die SPD-Idee einer Finanztransaktionssteuer "steht im Widerspruch zum erklärten Ziel der Europäischen Kommission, Europa als Wirtschafts- und Investitionsstandort im weltweiten Wettbewerb zu stärken", sagte Kempf weiter und verlangte: "Beim Solidaritätszuschlag sollte sich die SPD zur vollständigen Abschaffung bekennen."

