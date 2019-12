FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich sind die DAX-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Am Markt setzt sich die Meinung durch, dass US-Präsident Trump trotz seiner emotionalen Tweet-Mitteilungen an einem Handels-Deal mit China interessiert sei. Schließlich setzten ihn Impeachment und Wiederwahl unter Druck, Erfolge vorzuweisen, heißt es. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 38,5 auf 13.113,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.136 und das -tief bei 13087,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 5.500 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2019 02:44 ET (07:44 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.