Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit (!). Mal wieder… Auch in Asien gewinnen die Leitindizes dadurch wieder an Wert. Die Erholung geht weiter. Nun soll es nun doch wieder eine Annäherung zwischen den Streitparteien USA und China im leidigen Thema Handelsstreit geben. Dies wird heute wohl wiederum für Rückenwind sorgen. Die übergeordnete Tendenz bleibt nach wie vor aufwärtsgerichtet. Also unabhängig davon ist alles weiterhin im Lot. Markttechnisch zeigt sich die Lage auch weiterhin recht entspannt. ...

