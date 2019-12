Aumüller Aumatic präsentiert mit »BTR Lift-Smoke-Free« (LSF) ein energiesparendes System für die Entrauchung und Lüftung von Aufzugsschächten. Die Lösung verschließt die bislang übliche dauerhafte Öffnung im Schachtkopf und spart so bei einem durchschnittlich großen Aufzug jährlich etwa 15.000 kWh an Energie ein. Im Brandfall öffnet automatisch eine Entrauchungsklappe im Dach oder in der Fassade. Im Normalbetrieb lässt sich das System zur kontrollierten natürlichen Lüftung des Aufzugsschachtes einsetzen. »BTR Lift-Smoke-Free« besitzt eine kombinierte Zulassung aus allgemeiner bauaufsichtlicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...