Die britische Investmentbank Barclays hat Sanofi vor dem Kapitalmarkttag am 11. Dezember von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 75 Euro gesenkt. Es gebe weiterhin zahlreiche Herausforderungen für das Pharmageschäft und auch keine einfachen Lösungen mit Blick auf die Defizite in der Pipeline des französischen Pharmaherstellers, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erwartungen an den anstehenden Kapitalmarkttag sind seines Erachtens nach zu hoch./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2019 / 21:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2019 / 05:00 / GMT

ISIN: FR0000120578