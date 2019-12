Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion im Oktober viel schwächer als erwartet

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Oktober weitaus schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank die Produktion gegenüber dem Vormonat um 1,7 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg um 0,2 Prozent prognostiziert. Den vorläufig für September gemeldeten Rückgang von 0,6 Prozent bestätigten die Statistiker. Das Niveau des Vorjahresmonats unterschritt die Produktion um 5,3 (September: 4,5) Prozent.

Opec einigt sich auf stärkere Einschnitte in der Ölförderung

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) will die Ölförderung weiter einschränken, um vor dem für Saudi-Arabien wichtigen Börsengang des Ölförderers Aramco die Preise zu stützen. Bei der Sitzung in Wien beschloss das Kartell, die Produktion um 500.000 weitere Barrel pro Tag zu kürzen. Das soll bis Ende März 2020 gelten, sagten Delegierte der Opec. Die Nicht-Opec-Länder wie Russland sollen einen Teil der Last tragen, müssen dem Beschluss aber noch formal zustimmen. Moskau signalisierte jedoch bereits die Unterstützung Russlands.

China will Soja und Schweinefleisch von Strafzöllen ausnehmen

Chinas Kabinett arbeitet daran, einen Teil der aus den USA importierten Sojabohnen sowie des Schweinefleischs von Strafzöllen auszunehmen. Im September hatte sich China bereit erklärt, dass es importierte US-Agrargüter von Strafzöllen verschonen würde, nachdem US-Präsident Donald Trump eine neue Runde von Zollerhöhungen auf 250 Milliarden Dollar an Einfuhren aus China ausgesetzt hatte.

Merkels Klimaforscher sieht Klimaziele 2020 doch noch erreichbar

Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), Ottmar Edenhofer, sieht Chancen für das Erreichen der deutschen Klimaziele 2020. Es sei klar, dass Kohlekraftwerke durch den höheren CO2-Preis im europäischen Emissionshandel in der Stromerzeugung teurer würden als Gaskraftwerke, sagte der Klimaschutz-Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dem Magazin Wirtschaftswoche.

Bund und Länder wollen Ausbau der Erneuerbaren Energien festzurren

Bund und Länder wollen auf einem Sondertreffen im Januar festlegen, wie die Ausbauziele bei den Erneuerbaren Energien erreicht werden sollen. Dies sei ein noch "ausstehender Baustein" bei den deutschen Klimaschutzmaßnahmen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder. Es gehe um die Frage, "wie erreichen wir das 65-Prozent-Ziel und wie garantieren wir Versorgungssicherheit und auch Bezahlbarkeit".

BDI kritisiert Klima- und Steuervorschläge der SPD

Vor dem SPD-Bundesparteitag hat der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) die geplanten Beschlüsse in der Klima- und Steuerpolitik scharf kritisiert. "Die Forderung nach einer Senkung der Strompreise ist wohlfeil, ohne eine einzige Idee zur Konkretisierung bleibt sie eine Floskel", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Streiks in Frankreich legen weiterhin Verkehr lahm

Wegen des Generalstreiks aus Protest gegen die geplante Rentenreform müssen sich die Menschen in Frankreich auch am Freitag auf erhebliche Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr und im Fernverkehr einstellen. Nach Angaben der staatlichen Bahngesellschaft SNCF fallen 90 Prozent der Schnellzugverbindungen und 70 Prozent der Regionalzüge aus. Auch bei den internationalen Verbindungen mit dem Thalys und dem Eurostar werde es wieder Störungen geben. Bei der Pariser Metro sollten zehn von 14 Linien stillstehen.

Putin will New-Start-Abkommen mit den USA rasch verlängern

Russlands Präsident Wladimir Putin strebt nach eigenen Angaben eine rasche Verlängerung des New-Start-Waffenkontrollabkommens mit den USA an. "Russland ist bereit, den New-Start-Vertrag ohne Verzögerung zu erneuern", so schnell wie möglich, vor Ende dieses Jahres, sagte Putin vor Militärvertretern und Vertretern des Verteidigungsministeriums. "Ich kann das offiziell sagen, so dass es später keine doppelten oder dreifachen Interpretationen unserer Position geben wird."

Trump bezeichnet Vorgehen gegen Demonstranten im Iran als "schrecklich"

US-Präsident Donald Trump hat das Einschreiten der iranischen Regierung gegen die Demonstranten als "brutal" und "schrecklich" bezeichnet. "Sie töten viele Menschen und sie nehmen tausende ihrer eigenen Bürger bei ihrem brutalen Vorgehen fest", sagte Trump bei einem Treffen mit UN-Diplomaten im Weißen Haus. Jede neue Drohung der Führung in Teheran würden die USA "sehr stark" beantworten.

Pompeo besucht Marokko zu Gesprächen über den Iran

US-Außenminister Mike Pompeo ist zu politischen Gesprächen nach Marokko gereist. Dort traf er unter anderen seinen marokkanischen Kollegen Nasser Bourita. Die beiden unterhielten sich über die "Bedrohung" durch Versuche des Iran, "seinen Einfluss in der Region auszuweiten", erklärte Bourita. Zudem ging es bei dem Treffen demnach um die Lage in Libyen und die Sahel-Zone.

Japan/Ausgaben privater Haushalte Okt -5,1% (PROGNOSE: -3,0%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Okt -5,2% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Okt 68,4%

Japan/Konsumneigung Okt -3,8 Pkt gg Vorjahr

