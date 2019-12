Industrie, Bau und Energieversorger haben im Oktober zusammen 1,7 Prozent weniger produziert als im Vormonat. Ökonomen sind besorgt über den Rückgang.

Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im Oktober überraschend den zweiten Monat in Folge gedrosselt. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 1,7 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Freitag mitteilte.

Das ist der größte Rückgang seit einem halben Jahr. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen mit einem Wachstum von 0,1 Prozent gerechnet, nach einem Rückgang 0,6 Prozent im September. "Die Konjunkturschwäche in der Industrie hält an", betonte das Ministerium. Die Entwicklung bei Aufträgen und Geschäftserwartungen deute aber darauf hin, "dass sich in den kommenden Monaten eine Stabilisierungstendenz ergeben könnte".

Thomas Gitzel von der VP Bank sagte dazu: "Die Industrieproduktion leidet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...