EUR/USD konsolidiert um 1,1100 - Deutsche Industrieproduktion fällt im Oktober - US Nonfarm Payrolls stehen heute im Fokus - Der EUR/USD bleibt am Freitag am oberen Ende seiner jüngsten Range um 1,1100. EUR/USD vor Daten vorsichtig Nach dem am Mittwoch das Monatshoch in der Nähe der 1,1120 gebildet wurde, stabilisierte sich das Paar im Bereich ...

