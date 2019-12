Bologna, Italien (ots/PRNewswire) - Datalogic stellt den Imager AV500 vor, ein innovativer 2D-Barcodeleser, der für Sortieranwendungen entwickelt wurde. Der neue Imager ist die ideale Lösung für Hochgeschwindigkeitsanwendungen im E-Commerce, in der Post-/Paketsortierung und der Gepäckabfertigung am Flughafen, die alle Förderbandgrößen sowie stationäre Leseanwendungen abdeckt.Die schnelle und sichere Sortierung von Objekten unterschiedlicher Größe - auch mit unregelmäßigen Formen - ist eine Herausforderung, denen sich KEP-Dienste, E-Commerce-Unternehmen und Flughäfen heute gegenübersehen. Dank seines dynamischen Autofokus und seiner innovativen optischen Technologie kombiniert der AV500-Imager Flexibilität und Zuverlässigkeit, um solche anspruchsvollen Anwendungen zu lösen. Da Codes mehrfach unter dem Lesefeld erfasst werden, kann eine hervorragende Leseleistung auch bei beschädigten oder von Kunststoff bedeckten Codes erreicht werden. Dies führt zu einer effektiven Steigerung des Durchsatzvolumens um 50 % im Vergleich zu anderen traditionellen 2D-Imager-Lösungen.Damit setzt der AV500, der mit einem hochauflösenden 5 MP CMOS-Sensor, einer Bilderfassung von bis zu 32 Frames pro Sekunde, einem dynamischen, sequentiellen oder einstellbaren Fokus und mehreren Objektivoptionen ausgestattet ist, einen neuen optischen Standard für automatische Datenerfassungslösungen. Um manuelle Leseprozesse wie Überkopf-Scannen oder manuelle Förderbandbeladung benutzerfreundlich und schnell zu gestalten, kann der Imager mit kontinuierlicher Bilderfassung arbeiten, ohne dass der Benutzer durch weißes oder rotes Blinklicht gestört wird. Darüber hinaus werden erfolgreiche Lesevorgänge durch die patentierte "Green Spot"-Technologie visuell angezeigt.Mithilfe der Software Datalogic PACTRACK ist der AV500-Imager in der Lage, die Produktivität und Verfolgbarkeit des Systems zu erhöhen. Sie ermöglicht die Erfassung von mehreren Paketen und Barcodes in einem Bild sowie die korrekte Zuordnung des richtigen Barcodes zum entsprechenden Paket bei minimalem Paketabstand.Bei Bedarf können Kunden alle AV500-Imager in einem System über Ethernet IP aus der Ferne verwalten. Die Installation und Konfiguration wird durch eine eigene mehrsprachige, browserbasierte HTML-Webserver-Schnittstelle und integrierte Ziellaser erleichtert. Ein dedizierter Hochgeschwindigkeits-GigE-Port für die Bildübertragung bietet eine unübertroffene Bildspeicherleistung ohne Beeinträchtigung der Leseraten oder der Datenerfassung, was ideal für OCR-Anwendungen ist.Der AV500-Imager kann nahtlos in andere Hochleistungslesegeräte von Datalogic integriert werden, was eine unvergleichliche Leistung bei Hybridlösungen ermöglicht. Damit ist der AV500 perfekt geeignet für Abmessungs-, Wiege- und Scansysteme, Hochgeschwindigkeits-Sortieranlagen sowie automatisierte Gepäckabfertigungssysteme.Datalogic GruppeAls ein internationaler Marktführer im Bereich der automatischen Datenerfassung und der Prozessautomatisierung ermöglicht Datalogic die Steigerung der Effizienz und Qualität von Prozessen in Einzelhandel, Fertigung, Transport und Logistik sowie im Gesundheitswesen.Die Datalogic S.p.A. ist seit 2001 im STAR-Segment der italienischen Börse als DAL.MI notiert. Datalogic und das Datalogic-Logo sind eingetragene Marken der Datalogic S.p.A. in vielen Ländern, einschließlich der USA und der EU.AV500 ist eine Marke der Datalogic S.p.A. bzw. ihrer Tochtergesellschaften.Weitere Informationen finden Sie unter www.datalogic.com .Pressekontakt:Iris Koeber, +49 7023 7453-340, iris.koeber@datalogic.comVideo: https://www.youtube.com/watch?v=DP2H_OcuBy4Foto:https://mma.prnewswire.com/media/1039585/Datalogic_AV500_Imager.jpgOriginal-Content von: Datalogic, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139368/4460572