Ein Blick in die Märkte offenbart viele bärische Aktivitäten. Diese könnten zum Wochenabschluss im USDJPY, im Silber und auch im CHFJPY für kurzfristige Rücksetzer sorgen. Kommen die Bullen im USDJPY in die Bredouille? Tickmill-Analyse: USDJPY in tiefer Korrektur Die Bestätigung des Korrektursignals (Pfeil) hat die Kurse des USDJPY ...

Den vollständigen Artikel lesen ...