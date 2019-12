Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der kommenden Woche stehen Aufstockungen in Österreich und Deutschland auf dem Programm, so die Analysten der Helaba.Die Schatzämter in Spanien und Italien könnten ebenfalls aktiv werden. In diesem Fall müsste es heute Nachmittag bzw. am Montag Ankündigungen geben. Die Volatilität an den europäischen Anleihenmärkten sei zuletzt hoch gewesen. Die Schwankungsbreite der zehnjährigen Bundrendite habe bei etwa zehn Basispunkten gelegen. Derzeit würden 10-jährige Bunds bei -0,29% rentieren. Trotz der Achterbahnfahrt in den letzten Tagen hätten sich die Peripheriespreads nicht wesentlich verändert. Zwar hätten sich griechische Bonds und zeitweise auch italienische Papiere etwas schwächer präsentiert, zuletzt hätten sich diese aber wieder erholt und in Portugal und Spanien sei es trotz der zeitweise deutlich erhöhten Risikoaversion nicht zu Spread-Ausweitungen gekommen. (06.12.2019/alc/a/a) ...

