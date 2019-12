Wien (www.anleihencheck.de) - Nachdem mittlerweile auch wieder die EZB als Nettokäufer am Anleihenmarkt auftritt, nimmt die Suche nach Rendite weiter zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Hier werde das High-Yield (HY) Anleihen Segment immer mehr zu Spielwiese. So würden die Analysten speziell im Single B Ratingbereich immer mehr Erstemittenten sehen, welche das derzeitige Marktumfeld ausnutzen würden, indem es derzeit HY-Emittenten (BB-Bereich) möglich sei Kupons von unter 1% zu offerieren. So sei das HY-Emissionsvolumen im Oktober auf dem höchsten Niveau seit 2 Jahren gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...