Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Durch höhere Ausgaben für Nahrungsmittel wird die November-Inflation nach 2,5% im Vormonat in Brasilien voraussichtlich bei 3,0% liegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.In diesem Fall werde die Skepsis der Marktteilnehmer zunehmen, ob auf eine Rücknahme der Leitzinsen um 50 BP auf 4,50% am kommenden Donnerstag weitere Zinssenkungen folgen würden. Aktuell würden Terminpreise bereits Zinserhöhungen um 200 BP bis Ende 2021 vorwegnehmen. Für Anleger bestehe dadurch trotz einer Leitzinssenkung die Gefahr fallender Anleihepreise, was die Attraktivität brasilianischer Staatspapiere derzeit begrenze. (06.12.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...