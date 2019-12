Von Stefanie Haxel

FRANKFURT (Dow Jones)--Fraport-Chef Stefan Schulte hat an die Bundespolitik appelliert, die am Flughafen München erfolgreich getesteten Sicherheitskontrollspuren mit Computertomografie-Technik (CT) bundesweit einzuführen. Bei dieser Technologie können die Passagiere Laptops, Smartphones und erlaubte Flüssigkeiten im Handgepäck lassen, wodurch sich die Wartezeiten vor die Sicherheitschecks verringern. Doch während Bayern die CT-Scanner nach dem Probelauf jetzt flächendeckend einführt, will die Bundespolizei sie erst noch einmal selbst testen, und zwar laut Schulte am Flughafen Köln/Bonn.

"Eigentlich muss man sich damit nicht mehr aufhalten", sagte Schulte am Donnerstag zu Journalisten in Frankfurt und äußerte Unverständnis dafür, dass das Bundesinnenministerium (BMI) die Testergebnisse aus Bayern nicht als Referenz nehme. Im Freistaat ist die Landespolizei für die Sicherheitskontrollen an den Flughäfen zuständig, im restlichen Deutschland obliegen diese der Bundespolizei.

"Da ist man einfach verärgert, dass es überhaupt noch getestet wird, wenn schon, dann könnte man es ja auch da wirklich unter Last machen, wo richtig Verkehr ist und nicht an einem solchen netten, schönen, kleinen Flughafen wie Köln", sagte Schulte weiter.

Das Thema Sicherheitskontrollen beschäftigt die Fraport AG schon lange. Nach teilweise chaotischen Zuständen und extrem langen Wartezeiten im Sommer 2018 hat der Flughafenbetreiber am Flughafen Frankfurt neue Kontrollspuren getestet, die bereits eine schnellere Passagierkontrolle ermöglichen. Dennoch kann es weiterhin zu Engpässen kommen, mit denen Passagiere auch in den Weihnachtsferien rechnen müssen. Das liege auch daran, dass es für die Dienstleister auf dem engen Arbeitsmarkt nicht einfach sei, Personal zu finden. Mit der CT-Technologie würde an den Sicherheitskontrollen weniger Personal benötigt, sagte Schulte

"Wir werden versuchen, die Wartezeiten so kurz wie möglich zu halten, aber es wird Wartezeiten geben", sagte der CEO und bekräftigte frühere Forderungen der Branche, die Verantwortung für die Sicherheitskontrollen den Flughafenbetreibern zu übertragen.

"Wenn ich Weihnachten einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mich freuen, wenn wir jetzt kurzfristig mit dem BMI eine Vereinbarung treffen könnten, dass wir die Steuerung entweder auf Fraport übertragen, wie es überall international inzwischen üblich ist, oder aber zumindest auf einen Landesgesellschaft wie es in München ist", sagte er. Wie bisher könne es nicht weitergehen.

December 06, 2019

