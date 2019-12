Deutsche Unternehmen sind derzeit mit deutlich höheren Zahlungsausfällen konfrontiert als in den Vorjahren. Nach einer Hochrechnung des Versichererverbands GDV müssen die Warenkredit- und Kautionsversicherer im laufenden Jahr für Schäden in Höhe von fast 900 Mio. Euro geradestehen. Das entspricht einer Steigerung von über 60%.Die Schaden-Quote ist über alle Sparten hinweg von 41 (2018) auf jetzt 64% angestiegen. In dem aktuell schwachen wirtschaftlichen Umfeld decken die deutschen Kreditversicherer in diesem Jahr mit 495 Mrd. Euro höhere Ausfallrisiken als zuvor (+2%). Den mit Abstand höchsten Einzelschaden für die Kreditversicherer richtete die Insolvenz von Thomas Cook ...

