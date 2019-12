Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD hat in Berlin ihren Bundesparteitag begonnen. "Ihr merkt, dass heute kein gewöhnlicher Parteitag ist", sagte die kommissarische SPD-Chefin Malu Dreyer zur Eröffnung. "Wir wissen, woher wir kommen, und wir wissen, wohin wir gehen. Gemeinsam in die neue Zeit."

Die 600 Delegierten wollen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans offiziell zu neuen Parteivorsitzenden wählen und Forderungen an die Union für eine Fortsetzung der großen Koalition formulieren.

Damit werden zwei Skeptiker der großen Koalition nun den Juniorpartner innerhalb der Regierung führen. Ihre Reden bei dem Parteitag ab 12.00 Uhr werden mit Spannung erwartet. Die Wahl ist für 15.00 Uhr geplant. Die 58-jährige Informatikerin aus Baden-Württemberg und der 67-jährige Ökonom aus Nordrhein-Westfalen hatten sich zuvor in einer Mitgliederbefragung gegen Finanzminister Olaf Scholz und die Brandenburger Landespolitikerin Klara Geywitz durchgesetzt.

Eine Entscheidung über die große Koalition soll aber bei dem Parteitag in Berlin nicht fallen. Laut dem Leitantrag für die Veranstaltung, über den am Freitagabend abgestimmt werden soll, will die SPD aber von der Union unter anderem mehr Investitionen, Änderungen beim Klimaschutzpaket und einen höheren Mindestlohn zur Voraussetzung für einen Fortbestand der Koalition machen. Führende Unionspolitiker haben Nachverhandlungen allerdings bisher abgelehnt.

Nur ein Platz für Kühnert und Heil

Bei dem Parteitag soll auch die übrige Führungsspitze der Partei neu gewählt werden. Dabei soll die Zahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden von sechs auf drei gesenkt werden. Dafür gibt es aber mit Klara Geywitz, Anke Rehlinger, Kevin Kühnert und Hubertus Heil vier Kandidaten. Der SPD-Vorstand hat Geywitz und Rehlinger für die Posten empfohlen, sodass der Parteitag über die Besetzung des dritten Postens zwischen Kühnert und Heil entscheiden soll. Generalsekretär soll zudem Lars Klingbeil bleiben.

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, schlug aber vor, der Parteitag solle vier statt drei Vizevorsitzende wählen, um eine Kampfabstimmung zu vermeiden. "Ich finde, dass die neue Parteispitze beide Köpfe braucht", sagte sie im ZDF-Morgenmagazin.

Esken und Walter-Borjans sprachen sich in der Süddeutschen Zeitung klar für Kühnert aus: "Ein so kluger Kopf wie Kevin Kühnert gehört in eine verantwortungsvolle Position, das haben wir immer gesagt." Die designierten SPD-Vorsitzenden forderten zudem Finanzminister Olaf Scholz auf, mehr sozialdemokratische Politik zu machen. "Es geht darum, dass Olaf Scholz künftig noch mehr davon umsetzt, was die Partei will", sagte Esken. Die Schwarze Null nannte sie "Makulatur".

