Nürnberg (ots) - Immowelt baut den Sales-Bereich massiv aus und entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für die Bedürfnisse der Kunden / 360°-Beratung: Immowelt unterstützt Immobilienprofis verstärkt bei der Objektakquise und dem Onlinemarketing / Durch die Erweiterung des Field Sales stehen die Immowelt-Experten den Kunden vor Ort zur SeiteDigitalisierung, Objektakquise oder Bestellerprinzip: Immobilienprofis stehen vor zahlreichen Herausforderungen. Mit Immowelt haben sie einen Partner an der Seite, der künftig noch stärker auf ihre individuellen Bedürfnisse eingeht. Dafür entwickeln die Immowelt-Experten passgenaue Lösungen und sorgen dank einer 360°-Beratung für optimale Vermarktungsbedingungen. Der massive Ausbau des Sales-Bereichs ist die Voraussetzung dafür. 30 Immowelt-Berater kümmern sich künftig im deutschlandweiten Field Sales um die Anliegen der Kunden. Hinzu kommen 60 Berater im Inside Sales."Alle Maßnahmen bei der Neuausrichtung des Vertriebs zielen darauf ab, unsere Kunden in Zeiten der digitalen Transformation bestmöglich beim Erreichen ihrer Unternehmensziele zu unterstützen", erklärt Lisa Merl, Vice President Sales bei Immowelt, die neue Sales-Philosophie. "Wir blicken Seite an Seite mit unseren Kunden in den Markt. Unsere Immowelt-Experten bieten als Full-Service-Dienstleister eine Rundum-Beratung." Dabei positioniert sich die Immowelt nicht nur als verlässlicher Partner bei Fragen der digitalen Immobilienvermarktung, sondern berät zudem bei Themen wie Imageaufbau oder Onlinemarketing. Auch bei einer der schwierigsten Herausforderungen, der Objekt-Akquise, unterstützen die Immowelt-Experten durch die Vermittlung von qualitativ hochwertigen Eigentümer-Kontakten.Verstärkte Präsenz vor OrtFür eine bestmögliche Betreuung wurde der Vertrieb in verschiedene Kundensegmente unterteilt. Spezielle Teams kümmern sich um Makler, Bauträger und Software-Kunden. Durch den Ausbau des Field Sales werden zudem die Präsenz vor Ort gestärkt und engere Kundenbindungen aufgebaut. Das regionale Know-how der Immowelt-Berater ist die Grundlage, um gemeinsam mit dem Makler perfekt auf die Bedürfnisse abgestimmte Lösungen zu entwickeln. Um den regionalen Besonderheiten und Anforderungen gerecht zu werden, gibt es für die Kundengruppe der Makler vier verschiedene Teams im Außendienst: Nord, Ost, Süd und West.Ein Überblick über die Ansprechpartner im Immowelt-Sales:Vice President SalesKontakt:Lisa MerlE-Mail: lisa.merl@immowelt.deTel.: 0170/6381324 Residential Team SüdKontakt:Regional Head Quirin SilbernaglE-Mail: quirin.silbernagl@immowelt.deTel.: 0171/8436241 Residential Team WestKontakt:Regional Head Christian NaurothE-Mail: christian.nauroth@immowelt.deTel.: 0221/65086200 Residential Team NordKontakt:Regional Head Philipp LeukertE-Mail: philipp.leukert@immowelt.deTel.: 0173/7249897 Residential Team Ost + Software TeamKontakt:Unit Head Nils HöhmeE-Mail: nils.hoehme@immowelt.deTel.: 0172/8118728 Bauträger TeamKontakt:Unit Head Florian GarbeE-Mail: florian.garbe@immowelt.deTel.: 0171/8426495 Diese und weitere Pressemitteilungen der zur Immowelt Group gehörenden Unternehmen finden Sie im Pressebereich unter https://www.immowelt-group.com/presse.Über die Immowelt Group:Die Immowelt Group ist einer der führenden IT-Spezialisten für die Immobilienwirtschaft im deutschsprachigen Raum. Kerngeschäft sind die drei Immowelt-Portale und immonet.de, die zu den meistbesuchten Immobilienplattformen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören. Reichweitenstarke Special-Interest-Portale wie umzugsauktion.de und bauen.de ergänzen das Portfolio. Zweites Hauptgeschäftsfeld sind leistungsstarke CRM-Software-Lösungen für die Immobilienwirtschaft, die das gesamte Spektrum der modernen Immobilienvermarktung abdecken und zu den führenden Produkten der Branche zählen. Die Immowelt Group beschäftigt 600 Mitarbeiter und ist eine Tochter der Axel Springer SE.Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24964/4460723