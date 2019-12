Der Medizintechnikanbieter Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2018/19 eine Dividende von 0,65 Euro je Aktie ausbezahlen. Damit wird die Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 10 Eurocent erhöht. Beim derzeitigen Aktienkurs von 103,90 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 0,63 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 24. März 2020 in Weimar statt. Die Ausschüttungsquote ...

Den vollständigen Artikel lesen ...