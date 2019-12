Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Arbeitsmarkt in den USA ist trotz der Schwäche im Verarbeitenden Gewerbe in einer robusten Verfassung, so die Analysten der Helaba.An diesem Bild würden die heute anstehenden Novemberzahlen wohl nichts ändern. Zwar habe der ADP-Report enttäuscht, die niedrige Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lasse aber auf einen soliden Beschäftigungsaufbau schließen. Die Dynamik sei im Vergleich zu den durchschnittlichen Werten der letzten Jahre etwas geringer geworden und so erscheine die Konsensschätzung von 185 Tsd. als zu ambitioniert. Die Arbeitslosenquote liege aber mit 3,6% auf einem außergewöhnlich niedrigen Niveau und die Jahresrate des durchschnittlichen Stundenlohnes befinde sich bei 3,0%. Dies sei im historischen Vergleich als moderat zu bezeichnen und von dieser Seite könne nur mäßiger Inflationsdruck abgeleitet werden. ...

